美爆冷輸球 逾30年首度無緣世足會內賽中央社 (2017-10-11 15:40)
（中央社千里達及托巴哥10日綜合外電報導）美國隊今天爆冷以1比2敗給早遭淘汰的千里達及托巴哥，自1986 年後首度無緣晉級世界盃足球會內賽。
法新社報導，千里達及托巴哥隊靠美國隊龔薩雷茲（Omar Gonzalez）烏龍球及自家球員瓊斯（Alvin Jones）的漂亮破門，讓美國隊嘗到恐被視為美國足壇災難的苦果。
美國隊只在下半場靠球星普利西克（Christian Pulisic）扳回一球，但隨時間流逝，越來越絕望的美國隊員始終無法攻進另一顆救命球。
美國意外輸球，加上中北美洲及加勒比海區會外賽其他對戰組合，巴拿馬2比1擊敗哥斯大黎加、宏都拉斯3比2戰勝已晉級的墨西哥，讓美國慘遭淘汰。
巴拿馬是首度闖進世足會內賽，宏都拉斯則爭取到下月與澳洲進行主、客場各一的附加賽，以決定誰能晉級世足會內賽。（譯者：中央社陳亦偉）1061011
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