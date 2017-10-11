亞冠賽中華隊25人名單今（11日）公布，3名外卡皆使用，不過沒有旅日好手宋家豪，中華職棒聯盟表示，因為宋家豪在季後有自己安排，所以婉拒參賽。

宋家豪效力於日本職棒東北樂金鷹隊，原為育成選手，在今年轉為支配下球員，並上8月首度登上日職一軍，不過只出賽1場就下二軍。

這個月宋家豪再度上一軍，且在10月投3.2局，沒被敲安打、沒失分，還送出5次三振，收下3個中繼點，防禦率降至3.86。

中華隊25人名單外卡球員分別為：陳禹勳、陽岱鋼、陳冠宇，被問到宋家豪時，聯盟表示，當時確實有邀請宋家豪，不過他考量在球季後有自己的安排，因此婉拒參賽。