韓質疑亞冠外卡 洪一中：還沒打就怕輸中央社 (2017-10-11 14:34)
（中央社記者黃巧雯台北11日電）亞冠賽韓國隊總教練宣銅烈點名亞冠賽外卡制度是中華職棒要求，中職聯隊總教練洪一中今天反擊，遊戲規則訂定後，就照規則走，要南韓隊不用打預防針，「還沒打你就怕輸」。
2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日在東京巨蛋開打。三立新聞報導，韓國職棒（KBO）10日率先公布韓國隊25人最終名單，監督宣銅烈還說3名外卡制度其實是台灣中華職棒（CPBL）提出的要求。
亞冠賽這次由台、日、韓三國職棒24歲以下或年資3年以下年輕選手組成的代表隊參賽，另開放各國職棒有3名不受年齡、年資限制的外卡名額。中職聯隊今天公布25人名單，確定使用3名外卡名額，徵召台灣旅日職棒好手巨人隊外野手陽岱鋼、羅德隊台灣左投陳冠宇、Lamigo桃猿隊救援投手陳禹勳。
對於宣銅烈稱亞冠賽外卡制度是中華職棒要求，洪一中說：「誰講這個，根本不是重點，也不是台灣講，現在扯那個扯不清楚。」
洪一中強調，遊戲規則訂定後，南韓隊再提這件事，「只是在打預防針，他並向宣銅烈喊話：「當總教練就不要怕輸，誰帶隊都會輸，你就再強也會輸。」
洪一中認為，南韓隊25人名單中也有27、28歲選手，只是其符合年資規定。
洪一中話鋒一轉質疑，南韓隊當初為何要求參加亞冠賽的球員僅限於台、日、韓，排除美國職棒，他認為「就是怕輸，韓國人專門搞這套」。
對於參加亞冠賽，洪一中強調，大家盡力而為，並拿出態度，輸贏有那麼重要嗎？
另外，這次由年輕選手組成的中職聯隊，洪一中希望年輕選手能藉此學習抗壓力、避免患得患失，畢竟在比賽緊要關頭，拚的是心理素質。1061011
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