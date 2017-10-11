▲中華隊總教練洪一中。（圖／張育嘉攝）

昨（10日）南韓隊公布亞冠賽名單，總教練宣銅烈還表示，外卡是給台灣方便，對此中華隊總教練洪一中回應，現在扯這個沒意義。

宣銅烈昨公布南韓隊亞冠賽25人名單，並表示，原本亞冠賽設定為U23（23歲以下）參賽，但因台灣選手層較薄弱，而改為U24，另外開放3名不受限制的外卡名單。

對此洪一中回應，現在扯這個一點意義也沒有，因為這是會議上決定的事情，遊戲規則訂了就訂了，他這樣子只是在打預防針而已，當總教練的不要怕輸啦，他（宣銅烈）說是台灣講的，這不是重點，現在要扯這個扯不清，而且也不是台灣講的。

洪一中也表示，當時侷限台、日、韓才能參賽的規定是南韓提出的，「難道在美國打球的人就不能打2020東京奧運嗎?」