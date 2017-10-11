亞冠賽中職聯隊25人名單公布中央社 (2017-10-11 13:50)
亞冠賽中職聯隊25人名單正式公布，中華職棒大聯盟會長吳志揚（左）、亞冠賽中職聯隊總教練洪一中（右）11日出席記者會。中央社記者黃巧雯攝 106年10月11日
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