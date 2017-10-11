洪一中：陽岱鋼渴望為國家出力中央社 (2017-10-11 13:21)
（中央社記者黃巧雯台北11日電）亞冠賽中職聯隊25人名單今天公布，台灣旅日好手巨人隊外野手陽岱鋼入列，為最大亮點。中職聯隊總教練洪一中說，陽岱鋼想要為國家拚鬥，而他在日職闖蕩多年，將借重其經驗。
亞洲職棒冠軍爭霸賽11月16日至19日將在日本東京巨蛋舉行，台、日、韓三國職棒24歲以下或年資3年以下年輕選手組成的代表隊將參賽，亞冠賽中職聯隊25人名單今天正式公布，下週將再公布新的球衣和新的視覺系統。
亞冠賽中職聯隊25人名單這次共選入10名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手。
值得注意的是，這次另開放各國職棒有3名不受年齡、年資限制的外卡名額，陽岱鋼、羅德隊台灣左投陳冠宇、Lamigo桃猿隊救援投手陳禹勳等人以外卡身分入列；台灣旅日樂天隊投手宋家豪因季後有其他安排，因此婉拒參加。
洪一中說，這次挑選選手條件以攻擊為主，並考量參賽年齡限制，挑選時有設定球員年紀不要超過26歲。
這次中職聯隊徵召陽岱鋼成為25人名單最大亮點，洪一中說：「以岱鋼在日本知名度及身價，也不需要說打這個比賽提高知名度，純粹是心裡面渴望為國家出力。」
洪一中表示，自從亞冠賽宣布後，陽岱鋼一直在關注，希望有機會為中職聯隊效力。
至於陽岱鋼未來扮演角色，洪一中認為，要當開路先鋒或中心打者都可以，已請陽岱鋼11月8日中職聯隊練習時報到，屆時會再觀察並與陽岱鋼討論後再做安排。
洪一中表示，中職聯隊這支年輕隊伍需要有經驗選手帶領經驗傳承，而陽岱鋼闖蕩日職多年，對日職投手、野手有一定熟悉度，將可提供較多資訊。
至於陳冠宇近來在日職多以中繼為主，在亞冠賽是否會擔任先發投手也受到關注。洪一中說：「我們應該都有徵詢過，應該都是OK的，他在日本受訓練，因此投球體力都不是問題，現在就是看狀況而已。」
另一名效力於西武獅隊的內野手吳念庭也入選25人名單，洪一中表示，觀察吳念庭在西武獅隊的表現，攻擊、守備都不差，吳念庭曾守過二、三壘及游擊，這次將扮演工具人角色。
投手名單選擇彭識穎，而捨棄左投王玉譜，洪一中坦言，主要考量控球，面對擅長選球的日本隊打者，若控球不穩定，容易出差錯。1061011
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