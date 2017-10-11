▲中華隊總教練洪一中。（圖／張育嘉攝）

11月將開打的亞冠賽，中華隊25人名單今（11日）正式公布，中華隊總教練洪一中表示，希望球員能拿出態度，並在場上學習到經驗。

亞冠賽於11月16日開打，以24歲以下或進入職棒資歷3年以內的球員為主組隊，另外有3名外卡資格。

中華隊25人名單今天由洪一中和中華職棒會長吳志揚一同公布，洪總認為這支中華隊的優勢在打擊。

對於投手名單，洪總和教練團討論的過程中，非常掙扎，而且名單也換過很多次，最後決定選出這10名球速、控球比較適當的人選。

洪總也表示，中華職棒人數本來就不多，比賽時盡力而為，去比賽沒有球隊想輸，請大家拭目以待，他也要求球員態度要拿出來，輸贏是另一回事。

洪一中也期盼球員在亞冠賽，能夠學習到大賽經驗，以後遇到這種大賽不用害怕，在比賽中要學習抗壓力，多參加這種比賽讓球員心理素質提升。