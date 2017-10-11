亞冠賽／要球員拿出態度 洪總盼球員學到經驗NOWnews今日新聞 (2017-10-11 12:44)
11月將開打的亞冠賽，中華隊25人名單今（11日）正式公布，中華隊總教練洪一中表示，希望球員能拿出態度，並在場上學習到經驗。
亞冠賽於11月16日開打，以24歲以下或進入職棒資歷3年以內的球員為主組隊，另外有3名外卡資格。
中華隊25人名單今天由洪一中和中華職棒會長吳志揚一同公布，洪總認為這支中華隊的優勢在打擊。
對於投手名單，洪總和教練團討論的過程中，非常掙扎，而且名單也換過很多次，最後決定選出這10名球速、控球比較適當的人選。
洪總也表示，中華職棒人數本來就不多，比賽時盡力而為，去比賽沒有球隊想輸，請大家拭目以待，他也要求球員態度要拿出來，輸贏是另一回事。
洪一中也期盼球員在亞冠賽，能夠學習到大賽經驗，以後遇到這種大賽不用害怕，在比賽中要學習抗壓力，多參加這種比賽讓球員心理素質提升。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
TV 鞋墊．防滑鞋墊．MILD 鞋墊．snug 鞋墊貼．透明鞋墊．BESO 鞋墊．adidas 鞋墊．透氣鞋墊．鞋墊．snug 鞋墊．矯正鞋墊．Spirit 鞋墊．a f 鞋墊．奈米鞋墊．支撐鞋墊．UdiLife 鞋墊．吸震鞋墊．Saphir 鞋墊．乳膠 鞋墊．MIZUNO 鞋墊．AARON 鞋墊．鞋墊貼．氣墊鞋墊．舒壓鞋墊．Eva 鞋墊．COSMED 鞋墊．NEW Balance 鞋墊．Green 鞋墊．lotto 鞋墊．顆粒鞋墊
- PLAYBOY- Minimalist Rabbit 極簡摩登系列 斜背包-深灰
- NewSonic 32型 智慧聯網LED液晶顯示器+視訊盒 32NS-EF1
- 【CASIO G-SHOCK】炫金設計運動腕錶(GA-200GD-9A)
- 【satana】拼接束口後背包(深海藍混色)
- LONGCHAMP LE PLIAGE系列經典摺疊款式長提把尼龍肩背包(小/
- HAPPYHOME 千億白色2尺化妝台-含椅子768-7
- 【DIJIA】經典舒壓翻轉腳墊升級衣架款辦公椅/電腦椅(八色任
- 【NIKE】Pre Montreal 17 復古 男鞋 休閒鞋 運動 慢跑 穿搭
- ELLE 火紅優雅登機箱搭配皮革 IPAD/13吋筆電 拉桿登機箱-黑
- Calvin Klein K2G city 都會系列米蘭時尚計時腕錶-白/43mm
切爾西又遭重擊！最強天王傷了 恐無緣戰曼聯【北京新浪網】
再進化!科爾曝庫里進入絕對巔峰 比MVP季還強?【北京新浪網】
沃神曝禪師任職期間離譜事 他一手搞垮尼克斯?【北京新浪網】
1.7億！盧卡庫喂不飽曼聯 PK皇馬搶奪英超金靴【北京新浪網】
好防?勇士嘲諷激出滿怒威少 可憐掘金成替死鬼【北京新浪網】