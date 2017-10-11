（中央社厄瓜多首都基多10日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天演出帽子戲法，率作客的阿根廷隊以3比1擊敗厄瓜多，闖進世界盃足球會內賽。



法新社報導，效力西甲巴塞隆納的梅西率隊逆轉勝，隻手挽救了南美強權阿根廷，因為阿根廷在這次世足會外賽表現不佳，今天賽前外界還憂心拿過2次世足冠軍的阿根廷，可能無緣明年的俄羅斯世足賽。



厄瓜多開賽僅38秒即由伊巴拉（Romario Ibarra）破門，但梅西力挽狂瀾，開賽20分鐘內連進2球，在下半場的第62分鐘又攻入個人本場比賽第3球。



美國隊今天爆冷以1比2敗給千里達及托巴哥，無緣2018年世界盃足球會內賽。



美國意外輸球，加上巴拿馬2比1擊敗哥斯大黎加、宏都拉斯3比2勝墨西哥，讓美國自1986年以來首次無緣世足會內賽。巴拿馬則是首度闖進世足會內賽，宏都拉斯則爭取到與澳洲踢附加賽。（譯者：中央社陳亦偉）1061011