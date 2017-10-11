（中央社阿姆斯特丹10日綜合外電報導）荷蘭足球國家隊今天在世界盃會外賽雖以2比0擊敗瑞典，但仍無緣踢進2018年世界盃會內賽，隊長羅本（Arjen Robben）也在賽後示意告別國腳生涯。



法新社報導，繼無緣2016年歐洲國家盃會內賽後，這次又在世足會外賽即遭淘汰，對2010年踢進世足決賽、2014年踢進世足4強的荷蘭，無疑是一大恥辱。



荷蘭在這次世足賽歐洲區資格賽表現不佳，這場在阿姆斯特丹對瑞典之戰，要7比0贏球，才能爭取到附加賽機會，讓本役猶如不可能任務；目前效力德甲拜仁慕尼黑隊的球星羅本，包辦今天2顆進球。



33歲的羅本代表國家隊征戰96場比賽、踢進37球，幫荷蘭在2010年世界盃殺進決賽，可惜最後在延長賽0比1輸給西班牙。上一屆2014年世界盃荷蘭踢進4強，但4強賽殺到PK大戰後敗給阿根廷，無緣爭冠。



從2003年4月對葡萄牙之戰開啟國家隊生涯的羅本說：「這14年是這麼美好，甚至輝煌；我會永遠記得2010年及2014年世界盃，那是我最好的回憶，這兩屆大賽讓我們打造了實實在在的團隊。」（譯者：中央社林宏翰）1061011