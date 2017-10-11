亞冠賽／外卡資格入選中華隊 陽岱鋼義不容辭NOWnews今日新聞 (2017-10-11 12:35)
中華職棒今（11日）公布亞冠賽25人名單，台灣旅日好手陽岱鋼以外卡資格入列，義不容辭加入中華隊。
中華隊總教練洪一中表示，會選擇陽岱鋼是因為他也願意為中華隊效力，洪總解釋，以陽岱鋼的身價及知名度，事實上不需要靠這場比賽來拉抬自己，純粹是他心裡想為國家效力。
中華職棒會長吳志揚說：「中職方面一直有和陽岱鋼保持聯繫，陽岱鋼表示，只是台灣有需要，他就願意回來台灣效力。」
吳志揚解釋，今年初的經典賽，當時陽岱鋼因為自己骨折的傷勢還沒痊癒，擔心影響到中華隊戰力，所以才推辭，「他（陽岱鋼）說亞冠賽如果有找他的話，他就義不容辭來參加中華隊。」吳志揚說。
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