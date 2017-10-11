亞冠賽／廖健富、林立菜鳥打亞冠 洪總看未來性NOWnews今日新聞 (2017-10-11 12:09)
2017年亞冠賽即將於11月16日開打，中華隊25人名單今天正式公布，其中廖健富、林立、王鴻程、范國宸、羅國華、陳品捷都是季中選秀新兵，看得出總教練洪一中「敢用」未來性十足的球員。
洪總過去就以敢用新人著稱，從「大王」王柏融再到今年大爆發的朱育賢，世大運好手林立，還有19歲捕手嚴宏鈞，他也不吝給予空間，大膽啟用。
而亞冠賽規定要24歲以下，入團3年內球員才能打，還有3位外卡資格，但日、韓都沒有打算使用，想要用新兵跟中華隊一拚高下。
不過陽岱鋼是這批中華隊中年紀最長的球員，他要如何領導中華隊打出不一樣的球風，也讓人十分期待。
亞冠賽25人名單如下：
投手：林樺慶、朱俊祥、王耀霖、邱浩鈞、王鴻程、羅國華、彭識穎、林政賢、陳冠宇（外卡）、陳禹勳（外卡）
捕手：林祐樂、廖健富、嚴宏鈞
內野手：吳念庭、陳品捷、郭阜林、陳傑憲、范國宸、林立、朱育賢
外野手：王柏融、陳子豪、蘇智傑、詹子賢、陽岱鋼（外卡）
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