加州不平靜 森林大火頻傳中央社 (2017-10-10 14:05)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）加州今天不平靜，南加與北加都傳大火。北加舊金山的酒鄉森林陷入火海；南加橘郡安那罕山區野火肆虐，約5000英畝淪為焦土。
橘郡（Orange County）的安那罕（Anaheim）山林火災自上午開始燃燒，起初只有25英畝，由於風勢助長火勢，至傍晚6時許蔓延範圍擴展至5000英畝，波及6棟民宅，另5000棟民宅面臨大火威脅。
目前已疏散當地居民千餘人，鄰近的爾灣（Irvine ）及往南的長堤（Long Beach），都能看見安那罕方向濃煙密布，天空灰濛、煙霧彌漫能見度低。消防部門動員500人在現場滅火，不過有關單位預估還需增加消防人員。
北加森林大火發生在著名酒鄉納帕郡（Napa County）與索諾馬（Sonoma County）郡，其中以聖羅沙市（Santa Rosa）災情最嚴重。
加州州長布朗（Jerry Brown）宣布，加州進入緊急救援狀態。1061010
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