（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）國際透明組織今天公布一項調查，11%的巴西受訪民眾承認過去一年曾向醫療教育或警政等公務人員行賄。



國際透明組織在2016年5月至12月於拉丁美洲暨加勒比海地區20個國家，抽樣調查訪問2萬2302名16歲以上民眾，誤差率為上下2.8個百分點。



調查是基於每個國家受訪者，陳述對國家貪腐情況的觀感。51%的墨西哥受訪民眾承認在過去一年行賄，祕魯則有39%，阿根廷16%，烏拉圭22%，智利22%。



此外，81%的巴西受訪民眾表示，如果目睹貪腐行為，有義務檢舉。烏拉圭與哥斯達黎加的指數最高，分別達83%和82%。



調查顯示，78%的巴西受訪者認為國家的貪腐情況在過去一年有所增加。這一點，可能與調查期間剛好碰上前巴西總統羅賽芙（Dilma Rousseff）遭彈劾，所以影響受訪者的觀感。1061010