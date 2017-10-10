（中央社記者周永捷雅加達10日專電）印尼憲法允許人們宗教信仰自由，但印尼政府只承認6個宗教，造成許多在合法信仰外的少數族群，在求學路或是婚姻路上，面對重重阻礙。



印尼憲法保障宗教自由，也要求印尼公民必須有信仰。



印尼政府只承認6個宗教，即伊斯蘭、基督教、天主教、印度教、佛教以及孔教（儒教），而且每個人都必須在身分證的宗教欄上填寫宗教信仰，人民不可以沒有信仰。



問題是，印尼向來是信仰多元的社會，上述6個官方承認的宗教信仰，並未涵蓋印尼各地不同族群的信仰。



西爪哇省的少數族群巽他族（Sunda）的宗教信仰為「巽他維維坦」（Sunda Wiwitan），這是一種結合祖先神靈及自然精靈的宗教，但至今仍未被印尼政府承認為合法宗教。



「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，12歲的巽他少年伊萬（Iwan Mulyana）和祖父母、父母一樣信奉巽他維維坦。



當伊萬在西爪哇吉古古爾（Cigugur）的小學就讀時，經常被同學霸凌，許多人稱他為「異教徒」。更誇張的是，他的老師還要求他脫下褲子，檢查他是否有進行過割禮，他因此身心受創轉學。割禮是男性穆斯林信仰的象徵。



事實上，追溯印尼定義「褻瀆宗教」的原始法令是1969年的總統令，任何宗教只要不在上述6種宗教範圍內就，被視為「褻瀆宗教」，且信奉者不能享有憲法保障的信仰自由權利。



伊萬原先就讀的小學最近要將學生的資料數位化建檔，輸入全國學生資料系統，但若有學生在宗教欄位是空白的狀態，這名學生的資料是無效。



此外，若學校輸入的學生信仰不在官方承認的6個宗教內，學校將面臨補助預算被削減的命運。因此，許多信奉巽他維維坦的學生，被迫改填自己的信仰為官方6種宗教之一，如此一來，學生才不會喪失申請獎助學金，或進一步升學的機會。



對於成年人而言，信仰不在官方6宗教內的民眾，則是面臨更艱難的處境。



像是信奉巽他維維坦的公務員，即使結婚後也領不到「家庭津貼」，他們的其他津貼也比其他人少，因為政府不承認他們已婚，認為他們仍是單身的狀態。



特別值得注意的是，印尼不同宗教信徒要結婚困難重重。



印尼近2.6億人口中逾85%是穆斯林，非穆斯林若要與穆斯林結婚，往往必須改信伊斯蘭，婚姻才能獲得政府認可。這也是造成許多印尼愛侶締結連理的一大阻礙。



在印尼，最常聽到年輕愛侶分手的主因，不是彼此個性不合或對方劈腿，宗教信仰歧異才是兩人不能繼續走下去的主因。



在雅加達金融公司上班的瑞娜（Ratna）向中央社記者表示，她的初戀男友是荷蘭裔印尼公民，兩人學生時代交往多年，情感深厚，一度論及婚嫁。



不過，由於瑞娜是虔誠的穆斯林，家人也都信奉伊斯蘭，但前男友是天主教徒，雙方家庭都希望對方能改變信仰，才願意談論婚事。在雙方家長都堅持不願意子女改變信仰的情況下，瑞娜和前男友深知兩人沒有未來，只好分手。



此外，許多外國人士到印尼求學、工作、經商，與當地女性相戀，為了結婚、取得合法夫妻身分，男士們往往因而改信伊斯蘭。但他們需經過朗誦一段可蘭經文的考試過關後，才能成為穆斯林，也才能與心愛的另一半結為夫妻。



印尼憲法法院院前年駁回有關不同宗教婚姻的請願書，憲法法院主張，印尼的婚姻是以雙方必須有相同宗教信仰才合法。國家在提供法律確定性及保護合法家庭的形成，扮演重要角色。



不過，這也引起若干人權團體不滿，認為宗教信仰阻礙印尼人的婚姻幸福。1061010