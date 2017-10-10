風水輪流轉 倫敦有錢小孩流行學中文中央社 (2017-10-10 13:53)
（中央社台北10日電）英媒報導，愈來愈多倫敦富裕家庭熱中於讓孩子從小就接觸中英雙語教育，這類學校除了標榜雙語教學，也在教學法上引進中英不同的訓練方式。
英國金融時報報導，前財政大臣奧斯朋（George Osborne）曾撥出1000萬英鎊讓英國小學引進中文課程，相關趨勢在私立小學上更為明顯。
9月在倫敦新成立的肯辛頓韋德學校（Kensington Wade）標榜沉浸式中文教學，一名家長說明為何將3歲半兒子送入這所學校時表示，「它開發智力，教文化，還能保障前途」，她並認為，即使未來很多中國人將說很棒的英語，「但中文是一塊敲門磚」。
英國首家中英雙語托兒所「望子成龍」（Hatching Dragons）宣稱讓幼兒到5歲時能夠流利使用雙語。這所學校創立於2015年，剛在倫敦開設了第2家，馬上還將開設第3家。
肯辛頓韋德學校校長說，學生家長主要是一群對自己孩子期望頗高、與中國打交道或明白中文重要性的商界人士。
在教學方法上，該校標榜用紀律嚴明的「上海模式」教數學，同時用英式教育培養創造力和批判思維。
不過，報導引述語言學教授索雷斯（Antonella Sorace）表示，認為雙語教育會讓孩子們更聰明是一種誤解，教學效果也無法100%保證，因為受到很多因素影響。1061010
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