日本眾院大選開跑 朝野三方勢力競逐中央社 (2017-10-10 13:50)
日本眾議院大選10日公告、22日投開票，政壇版圖目前以自民黨、希望之黨及立憲民主黨為主，呈現三方競逐態勢。中央社記者黃名璽東京攝 106年10月10日
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