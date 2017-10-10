河內國慶酒會 看好台越關係中央社 (2017-10-10 13:50)
中華民國駐越南台北經濟文化辦事處9日在河內舉辦106 年雙十國慶酒會，台越雙方官員舉杯，慶祝中華民國生日快樂。中央社河內攝 106年10月10日
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