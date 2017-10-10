（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）駐英國代表處今天盛大舉辦中華民國106年國慶酒會，友台英國議員及各國駐英使節逾500人出席，並提供台灣小吃烤香腸及台灣茶，場面熱烈。



酒會由駐英代表林永樂引領賓客高唱英國與中華民國國歌揭開序幕。



林永樂致詞表示，總統蔡英文去年5月成為台灣第一位女性總統後，推動多項改革並承諾加強台灣自由、民主、繁榮與正義，尤其積極推動台灣經濟轉型及擴大與世界各國的實質合作。



林永樂指出，台灣現在是世界第22大經濟體，去年國內生產毛額（GDP）達5290億美元，在全球ICT產業供應鏈中更是扮演重要角色。政府積極推動五加二創新產業計畫，發展亞洲．矽谷、生技醫藥、綠能科技、智慧機械及國防等台灣重點產業，並透過推動前瞻基礎建設計畫，進一步提升台灣產業競爭力。



林永樂表示，外交政策方面，政府致力推動踏實外交政策，尤其聚焦推動新南向政策，希望擴大與東南亞國家間的貿易及民間交流。此外，政府持續積極爭取參與國際組織，例如世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織、國際勞工組織及聯合國氣候變遷綱要公約，以善盡國際義務。



在兩岸關係上，林永樂指出，為維持和平穩定現狀，政府希望與中國大陸建立溝通管道及對話，以建立一個更穩定、可預測及永續性的兩岸關係。



台英關係在去年也持續穩定發展。林永樂表示，除英國國際貿易部貿易投資部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）及國會議員團相繼訪台外，台灣旅客訪英在去年創下新高紀錄，台灣旅英留學生也持續攀升。



林永樂特別提到，中華航空即將在今年12月1日恢復台北倫敦直航，也顯現台英經貿關係逐年成長。



林永樂表示，未來將繼續推動台英雙方貿易、投資及民間交流等關係。他更強調，未來將尋求與英方簽署自由貿易協定或雙邊投資協定，以進一步強化台英經濟夥伴關係。



台英國會小組共同主席史迪爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）致詞盛讚台灣民主；台英國會小組副主席羅森代（Andrew Rosindell）表示，英國簽署自由貿易協定的第一個國家，台灣最為適合，因為雙方對於自由貿易、自由市場及民主擁有共同價值。



林永樂夫婦及嘉賓隨後上台舉杯，並邀請高齡98歲費茨派垂克上校（Gerald Fitzpatrick）同切國慶蛋糕，慶祝中國民國106年生日快樂、國運昌隆，台英友誼永存。



今年駐英代表處特別在國慶酒會場地設置台灣區，邀請台灣廠商設置攤位，除提供台灣特色小吃烤香腸及台灣茶，推廣台灣特色美食外，也配合華航即將復航，展示華航機艙座椅及展示QNAP台灣網通設備，大力推廣台灣優質品牌。1061010