【台灣醒報記者李牧權綜合報導】美國大選期間不斷出現假新聞，原來是俄羅斯在背後操作？全球最大的搜索引擎Google日前發表調查報告指，去年底美國大選期間，來自俄國的代理商動用10萬美元（約3百萬台幣）在Google旗下的YouTube與Gmail等社交平台購買廣告，並透過廣告內容發佈假新聞與對民主黨總統候選人希拉蕊不利的資訊。此事再次勾起美國國會議員對總統川普「通俄門」的關注，Google也承諾會繼續深入調查。

繼全球最大社交平台Facebook在9月份公開表明，美大選期間在其平台上曾出現來自俄羅斯的組織，以不尋常的方式大量散播促進美國社會分裂的政治信息後，Google也受到同類的操作所影響。令人擔憂社交媒體企業是否有能力防止別國利用政治廣告來破壞社會和諧與干擾美國政治 。

據《BBC》報導，Google在其發表的聲明中表示，他們企業具有一套嚴格的廣告政策，當中包括限制政治廣告以及禁止任何基於種族和宗教而定位的策略。同時，他們正與研究人員展開深入調查，調查是否有人企圖濫用系統作為政治操作工具。

Facebook早前發現，相關單位是由俄羅斯聖彼得堡的「互聯網研究機構」（Internet Research Agency）透過「內容農場」的操作，發布政治分歧的內容，企圖影響去年11月的美國總統選舉。據《CNBC》指出，根據美國研究人員與國會議員觀察，該「互聯網研究機構」僱傭數百名被稱為「巨魔」（trolls）的網軍，以虛構的社交媒體帳戶，活躍於美國與歐洲網路媒體，發布克里姆林宮提供的假資訊，影響各國的國家和諧，助長社會分裂。

隨著數位網絡的蓬勃發展，社交媒體平台已成為政治論述、建構意識形態與話語權的新興戰場。政府如何配合時代巨輪的前進，與相關資訊科技領域上的企業進行合作，在不影響自由貿易與干涉業務的前提下攜手打擊日益猖獗的假新聞與隱含政治操作的假資訊，相信是未來美國政府以及全球民主國家必須正視的重要課題。