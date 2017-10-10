倫敦雙十國慶酒會中央社 (2017-10-10 13:10)
駐英國代表處9日盛大舉辦中華民國106年國慶酒會，友台英國議員及各國駐英使節逾500人出席，場面熱烈。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年10月10日
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