聖保羅僑界慶雙十 巴西慈濟獻唱手語歌中央社 (2017-10-10 13:10)
巴西聖保羅僑界當地時間8日舉辦106年雙十國慶聯歡大會，佛教慈濟基金會巴西聯絡處邀請巴西小朋友共同表演「讓愛傳出去」手語歌。（聖保羅華僑文教服務中心提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 106年10月10日
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