聖保羅僑界慶雙十 聖儒華文學校彩帶舞中央社 (2017-10-10 13:10)
巴西聖保羅僑界當地時間8日舉辦106年雙十國慶聯歡大會，聖儒華文學校「荳蔻年華」彩帶舞，象徵巴西華裔青年的力與美。（聖保羅華僑文教服務中心提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 106年10月10日
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