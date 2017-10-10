南韓首爾法院計畫在今天進行的前總統朴槿惠受賄案公審中，最終確認檢方和朴槿惠方面的立場，然後決定是否追加簽發逮捕令。



朴槿惠方面以腳趾受傷和腰部疼痛等健康問題為由，反對追加簽發逮捕令，但南韓檢方表示，如果朴槿惠被釋放，將難以保障其認真出庭受審。但朴槿惠方面還強調，為了保護嫌疑人，將一審拘留時間限於6個月是「刑事訴訟法」的宗旨。朴槿惠因涉嫌收受賄賂等18項罪名，於今年4月17號被拘留，她的拘留期限，將於17號淩晨零時到期。如果法院追加簽發逮捕令，朴槿惠的拘留期限，將再延長6個月。



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