韓法院即將決定否追加簽發朴槿惠逮捕令中廣新聞網 (2017-10-10 12:31)
南韓首爾法院計畫在今天進行的前總統朴槿惠受賄案公審中，最終確認檢方和朴槿惠方面的立場，然後決定是否追加簽發逮捕令。
朴槿惠方面以腳趾受傷和腰部疼痛等健康問題為由，反對追加簽發逮捕令，但南韓檢方表示，如果朴槿惠被釋放，將難以保障其認真出庭受審。但朴槿惠方面還強調，為了保護嫌疑人，將一審拘留時間限於6個月是「刑事訴訟法」的宗旨。朴槿惠因涉嫌收受賄賂等18項罪名，於今年4月17號被拘留，她的拘留期限，將於17號淩晨零時到期。如果法院追加簽發逮捕令，朴槿惠的拘留期限，將再延長6個月。
--------------------------------------------------------------------------------
.{EDITED:1}
.{ORIGINAL-TIME:10-10-17 10:28:14}
關鍵字：
上一則：國慶大會 獨派團體搭靈堂辦告別式
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- COACH 馬車雙色防刮皮革拉鍊長夾(桃橘)
- LANEIGE蘭芝 水酷淨白基礎保養組
- 【Audrey 歐德利】白色生活時尚三眼計時男性腕錶(42mm/ AUM
- 【國際牌Panasonic】中文顯示數位電話機 KX-TG6811TW 黑/灰
- 【COACH】專櫃經典壓印 LOGO /PVC防刮皮革多夾層男款斜背包
- 【NIKE】Train Ultrafast 運動 男鞋 慢跑鞋 Flyknit 跑鞋
- 【Bernice】典藏護背硬式獨立筒床墊-6尺加大雙人
- KINAZ 奇遇L型拉鍊二折式長夾-俏皮橘-兔子系列
- 《Home Beauty》經典菱格機能保暖保潔墊-雙人-咖啡
- 正韓 針織格紋流蘇袖釦披巾外套 (黑色)-W BABIES
中方支持聯合國教科文組織工作【北京新浪網】
熊貓寶寶數量今年再創新高【北京新浪網】
名製片人 哈維溫斯坦被控性侵【中廣新聞網】
倫敦與紐約警方都對溫斯坦性騷擾展開調查【中廣新聞網】
美加州山火已致23人死亡 風勢再起加大滅火難度【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》