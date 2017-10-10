德州理工大學槍擊 警衛被射殺中廣新聞網 (2017-10-10 12:01)
殺
德州理工大學發生槍擊案，一名19歲的男生射殺駐衛警之後逃逸，隨後被捕。
案發在當地時間星期一晚上，校園一度封鎖。
學校發言人說，校警在一個房間查到毒品和吸毒用具，把涉嫌吸毒的學生帶到校警室訊問，沒想到嫌犯掏出手槍，直接射擊警察的頭，他在行兇後逃逸，很快就被逮捕。
過程中，校方在社群網站上，發布警告，要求校內所有人就地尋找安全地點掩蔽，封鎖令在稍後解除。
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