威力彩頭獎槓龜中央社 (2017-10-09 22:48)
（中央社台北2017年10月9日電）第106081期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為15、19、20、17、24、27，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎也槓龜。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 富丞樟木4x6衣櫥730-1
- 南極星 GPS-777BT 重機版 GPS衛星一體式雷達測速器 (送擦拭
- NewSonic 50型 護眼低藍光FHD LED液晶顯示器+視訊盒 50NS-D
- LICORNE 砌II系列簡約三眼米蘭帶女錶-銀/33mm
- AOU微笑旅行 28吋 YKK防爆拉鍊TSA海關鎖鏡面硬殼箱 靜音雙
- 【NIXON】Ranger 45 黑暗月光潮流設計手錶(A521-602)
- Majacase-客製化手工皮件 信用卡夾 名片夾 卡夾 證件夾 牛
- 【MIZUNO】慢跑鞋 Wave Enigma 6 運動 男鞋 美津濃 跑鞋 跑
- MICHAEL KORS耀眼羅馬時標時尚玻麗手錶-玫瑰金/38mm
- LONGCHAMP Le Pliage Memphis普普風印花長把購物包(大-黑X
這個國家比特幣可以買國籍了 只需40多個【北京新浪網】
金價周三收跌 聯儲紀要公佈后反彈【北京新浪網】
菲總統因掃毒行動對西方國家表達不滿【北京新浪網】