（中央社台北2017年10月9日電）第106081期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為15、19、20、17、24、27，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎也槓龜。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。