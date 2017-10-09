威力彩頭獎槓龜中央社 (2017-10-09 22:55)
（中央社台北9日電）第106081期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為15、19、20、17、24、27，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎也槓龜。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1061009
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LONGCHAMP Le Pliage Memphis普普風印花長把購物包(小-黑X
- 【THOMSON 湯姆盛】ECO 智能溫控 14吋DC節能立扇 SA-F01D4
- effie 都會舒適 絨面壓紋環環相扣低跟鞋 黑色
- 【LANCASTER】IKON系列幾何圖形牛皮手拿/斜背二用包(香蕉黃
- 周大福 TSUM TSUM系列 冰雪奇緣安娜造型黃金路路通串飾/串
- 鴻宇HongYew 雙人加大七件式兩用被床罩組 美國PIMA棉 400織
- 【L’OCCITANE歐舒丹】白皇后煥白霜50ml
- DW Daniel Wellington 鱷魚紋真皮手錶-白x玫瑰金框x黑/36mm
- HAPPYHOME 立德4x6尺衣櫥732-5三色可選
- 【Alesai 艾尼希亞鑽石】0.50克拉 鑽戒(Ariel系列 ARF17-50
這個國家比特幣可以買國籍了 只需40多個【北京新浪網】
金價周三收跌 聯儲紀要公佈后反彈【北京新浪網】
菲總統因掃毒行動對西方國家表達不滿【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》