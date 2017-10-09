今彩539頭獎 9注中獎中央社 (2017-10-09 22:54)
（中央社台北9日電）第1060241期今彩539開獎，中獎號碼05、07、10、14、15。3星彩中獎號碼495，4星彩中獎號碼2220。派彩結果，頭獎9注中獎每注可得新台幣333萬3333元。
貳獎260注中獎，每注可得2萬元；參獎8840注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼495，正彩31注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼2220，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1061009
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