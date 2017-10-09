塞勒獲諾貝爾經濟學獎 學者：不意外中央社 (2017-10-09 22:51)
（中央社記者廖禹揚台北9日電）2017諾貝爾經濟學獎揭曉，由美國學者塞勒獲得。台灣大學經濟學系主任林明仁表示，行為經濟學近年在諾貝爾經濟學獎候選人中呼聲相當高，塞勒獲獎「不意外」。
畢業於芝加哥大學的林明仁解釋，古典經濟學是從理性出發，主張人會理性的做出決策，而行為經濟學則是系統性地從心理學角度觀察，「人其實是很常犯錯的」，主因包括自我控制能力不好、社會壓力、有限的理性等，藉此可進一步解釋人的行為。
他也表示，行為經濟學者在近年諾貝爾經濟學獎候選人中呼聲都相當高，塞勒會得獎「並不意外」。
同樣畢業於芝加哥大學的台灣大學經濟學系教授吳儀玲表示，美國芝加哥大學教授塞勒（Richard H. Thaler）具有心理學背景，主要是將實驗、心理學理論應用在經濟學及金融理論上，但在早期以古典經濟學為主流的環境中，行為經濟學較不受重視，塞勒的研究也較少刊登在頂尖期刊上。
吳儀玲回憶，塞勒很少參加研討會，但她曾看過塞勒在研討會上與古典派的法瑪（Eugene Fama）唇槍舌戰，她說，塞勒非常堅信自己的理論，甚至從未修正理論。
經過數十年來的堅持耕耘，塞勒在行為經濟學上可以說是開疆闢土的元老之一，今天因為在行為經濟學領域的貢獻，榮獲2017年諾貝爾經濟學獎。吳儀玲說，這次獲獎，可以說是「給他一個公道」。
吳儀玲舉例，塞勒提出人的「過度樂觀」心理，會導致人在看到股票時過度興奮，因而高估價格；此外塞勒也將人的「短視近利」心理，應用在退休金制度、薪資制度設計上，應用領域廣泛。1061009
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