威力彩開獎中央社 (2017-10-09 22:08)
（中央社台北9日電）第106081期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為15、19、20、17、24、27，第二區中獎號碼為08號。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1061009
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