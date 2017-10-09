遠銀遭駭案 一嫌為斯里蘭卡國企負責人中央社 (2017-10-09 21:19)
（中央社可倫坡2017年10月8日綜合外電報導）遠東國際商業銀行6日遭駭，電腦遭駭客植入惡意軟體，高達約6000萬美元（新台幣18億元）款項被盜，斯里蘭卡媒體Newsfirst報導，其中一名嫌犯是斯里蘭卡國營企業負責人。
報導指出，駭客使用惡意軟體執行虛擬交易，將遠銀客戶帳戶中高達約6000萬美元（新台幣18億元）的款項轉到美國、柬埔寨和斯里蘭卡等國。
斯里蘭卡刑事調查局（CID）已對110萬美元被匯進以納穆尼（J.C. Nammuni）為名的私人帳戶展開調查，根據高階官員，帳戶擁有人在4日已提出3000萬斯里蘭卡盧比。
納穆尼6日再去錫蘭銀行總行（Bank of Ceylon Head Office Branch）想提出800萬斯里蘭卡盧比時，當場遭斯里蘭卡警方逮捕。
根據刑事調查局高層官員，正在調查錫蘭銀行總行監視錄影器影片中，陪同納穆尼犯案的另一人。
一名刑事調查局高級警官表示，這名嫌犯目前還在躲藏，他是國營企業負責人。
調查人員也向法院呈報，他們在納穆尼辦公室搜出400萬斯里蘭卡盧比，而且也凍結他的帳戶。
斯里蘭卡警方向中央社記者指出，正密切與台灣警方合作調查案件，駐印度清奈辦事處也與當地相關單位聯繫，提供協助。
不願具名的斯里蘭卡警官指出，2名嫌犯試圖從首都可倫坡（Colombo）的斯里蘭卡銀行提領鉅額現款，因形跡可疑訊問後被逮捕。
警官說，2名嫌犯提領的款項疑與上週發生在台灣一家銀行遭駭客入侵案有關，警方已根據2嫌供詞，尋找另一名涉案嫌犯。
警官表示，斯里蘭卡刑事調查局正密切與台灣警方合作，調查整起案件。
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