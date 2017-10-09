【鉅亨網編譯郭照青】

投資人密切注意西班牙四十年來最嚴重的政治危機。

西班牙股市週一早場上漲 1%，顯示投資人相信加泰隆尼亞分離政府與馬德里較可能和解。

在具爭議性的公投之後，加泰隆尼亞政府曾威脅， 將宣布獨立。但反對分裂的加泰隆尼亞人於週日湧上

了巴塞隆納街頭。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨小幅上揚。

歐洲股市於早場交易中，漲跌互見。亞洲股市今日收盤錯綜。

美國三大主要指數上週均上漲逾 1%。Nasdaq 上週五連續第九天上漲，並創新記錄高點。

但道瓊與 S&P 500 上週五雙雙小幅收低，結束了連續八天的漲勢。

即將去職的德國財政部長 Schaeuble 警告，債務不斷上升，可能導致另一次的全球金融危機。

他告訴金融時報說：「全球經濟學家都擔憂越來越多的流動性與公共及私人債務，使得風險大增。」