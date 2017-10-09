掌握「差旅」邁向職場成功之道，6成職場人士拓眼界、展潛能全靠它

台北2017年10月9日電 /美通社/ -- 商務差旅就算不是必須，它的價值也不容小覷。作為全球線上訂房領導品牌，Booking.com企業差旅服務公布最新「商務差旅大調查」，整理出不同領域對於商務差旅的價值，以及對工作影響的看法。結果顯示，商務差旅不只對公司的業務發展有幫助，同時更是職員拓展眼界、盡情發揮潛能的好機會；其中有多達 6 成職場人士表示，能到一個新地方體驗不同文化，對工作表現有加分效果，以旅遊業、管理顧問業和建築設計業為最。此外，有超過半數的職場人士則認為，若在差旅之餘加入休閒旅遊將對工作表現有幫助。

本次調查對象包括24 個國家的 17,000 位受訪者，調查結果突顯出目前職場人士認為商務差旅對專業能力和公司業務表現有多大的影響力，以及不同產業之間的想法異同。

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