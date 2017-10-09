（中央社記者廖禹揚台北9日電）立法院預算中心評估報告指出，台灣技術貿易逆差大幅攀升。經濟部技術處長羅達生今天表示，台灣產業研發較著重後段製程，取得前端基礎技術必須支付的權利金是難以避免的投資。



科技部官員下午接受中央社記者訪問表示，單看技術貿易逆差的數據太過片面，因為業者購買國外技術，一定是為了進一步研發、製造，以104年技術貿易逆差新台幣1248.9億元，製造業產值12兆8611億元來看，是很合理的投資。



立法院預算中心評估明年中央政府總預算案，其中編列科技發展相關預算較今年度增幅達9.04%，而根據科技部統計，台灣技術貿易逆差由94年454.42億元攀升至104年1248.9億元，增幅達174.83%，指出政府每年投入鉅額研發經費，卻無法有效改善技術貿易嚴重逆差情勢。



羅達生接受中央社記者訪問時表示，技術貿易逆差與台灣產業結構有關，因為台灣產業研發較著重後端的產品快速商業化部分，「支付權利金是免不了的。」



他以資通訊產品為例指出，過去電腦在Wintel架構下，台灣製造業者必須支付微軟、intel等公司權利金，取得前端的基礎技術，再去做後端的產品開發；但像目前在推動5G發展，就是著重前端布局，雖然不敢說會完全不用付權利金，但金額會較少，也比較有談判籌碼。



此外，科技部政務次長蘇芳慶表示，讓科研成果產生真正的社會或經濟效益，讓創新科技帶動未來經濟發展，是科技部長陳良基上任後的重要目標，但不太可能在半年內就出現成效，之後會繼續往這個方向努力。



科技部官員說，產業界對技術的定位對技術輸出也有影響，若產業認為技術釋出可能有損後續產品開發，或是不利與其他業者競爭，就會選擇保留技術，不見得會賣給國外業者。1061009