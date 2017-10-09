（中央社記者周永捷雅加達2017年10月9日專電）印尼海洋暨漁業部長蘇西因強悍作風，捍衛印尼漁權，登上國際媒體。值得注意的是，掃蕩非法捕魚不手軟的她，也把台灣漁船列為緊盯的目標。



蘇西（Susi Pudjiastuti）自2014年上任以來，掃蕩非法捕魚不手軟，她下令炸毀數百艘在印尼海域非法捕魚的外國漁船。她率領的海巡團隊以嚴厲手段對付非法漁船，讓她列名英國廣播公司（BBC）票選2017年「全球百大巾幗」。



來自體制外的蘇西不是印尼政壇傳統上的資優生。中學唸到一半輟學去賣魚，與地方幫派頭目談判，嗆辣風格始終如一。



蘇西的自傳描述，地方魚市往往被幫派把持，魚販不按時繳納保護費就會被騷擾，但蘇西當時直接找上幫派領袖，雖然沒有人知道她和幫派領袖說了什麼，但之後蘇西的生意再也沒被騷擾過。



印尼政府曾表示，在印尼海域的外國漁船90%都屬於非法捕魚，印尼每年經濟損失達200億美元，炸掉鄰國非法漁船顯然能獲得印尼民眾的支持。



蘇西主導的炸船行動，給印尼外交造成不小的麻煩。中國、泰國及馬西來亞，都為了漁業糾紛槓上印尼。



蘇西自己倒是對取締非法捕魚行動出現的外交風波淡然處之，如同她曾說，這並不會影響印尼對外關係，涉案漁船違法就該被嚴懲。



值得注意的是，蘇西掃蕩非法捕魚的對象不分國籍，她數度盯上疑似在印尼海域非法捕魚的台灣漁船。



她今年7月向中央社記者表示，印尼發現有12艘外國漁船在巴布亞島海域非法捕魚，其中包括7艘台灣漁船。蘇西揚言，除了致函台灣抗議外，還要告上國際刑警組織。



令人矚目的是，2016年3月，2艘台灣琉球籍漁船行經麻六甲海峽印尼經濟水域，遭印尼巡邏船開槍射擊。當時漁業署堅稱，2艘台灣漁船沒有非法捕魚。蘇西向中央社記者表示，台灣漁船當時正在非法捕魚，巡邏船開槍符合標準作業程序，目標是射擊船身。



但蘇西也保證，她的部下絕對不會對台灣漁船人員開槍。



印尼船舶自動辨識系統2016年發現4艘疑似在印尼海域捕魚的台灣漁船。所幸這些漁船當時接獲台灣的漁業署通報，加速駛離印尼海域，人和船才沒有被扣押。



蘇西當時向中央社記者表示，關於4艘疑似在印尼海域非法捕魚的台灣漁船若被印尼海軍找到，很有可能被沒收，如果總統佐科威（Joko Widodo）同意，就會炸沉。



對於台灣漁船為何能進入印尼海域捕魚？蘇西指出，根據接獲的報告，台灣船東手法是以漁船船長、住在峇里島的印尼人註冊船籍，並在船上插了印尼國旗，企圖瞞過相關單位，在印尼海域非法捕魚。