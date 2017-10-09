（中央社台北9日電）中國社會科學院財經戰略研究院日前發布報告預估，中國大陸2017年全年經濟成長6.8% ，消費者物價指數（CPI）上漲1.5%。



經濟參考報報導，報告認為，2017年前三季世界經濟出現了超預期復甦，美歐日經濟成長加快，勞動就業狀況持續改善，物價溫和成長。



報告指出，由於供給側改革繼續深化，房地產去庫存政策帶動房地產市場銷售和房地產開發投資回升，加上國際經濟復甦帶動了大陸出口成長，初估今年第三季GDP成長6.8%，CPI上漲1.5%。



報告並指出，第四季因大陸房地產復甦周期可能出現拐點，房地產投資和基建投資面臨下滑壓力；但國際經濟可能繼續保持復甦態勢，出口仍保持成長態勢，民間投資有望繼續保持平穩增長。



總體上，第四季工業生產繼續溫和成長，投資成長略微下降，消費平穩成長。生產者物價指數（PPI）同比增速略有回落，CPI同比增速略有上升。



報告預估，大陸第四季GDP成長6.7%左右，CPI上漲1.7%。全年經濟成長6.8%，CPI上漲1.5%。1061009