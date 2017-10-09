一例一休 賴清德：政院會提新版本法案中央社 (2017-10-09 18:45)
（中央社記者吳哲豪南投2017年10月9日電）行政院長賴清德今天指出，一例一休政策會調整，等到立法院總質詢結束後，行政院會提出一個既保障勞工權益又給予資方經營空間的法案版本，朝既安全又有彈性的體制發展。
賴清德下午到南投中興新村，視察中興新村的現況。展開視察行程前，有媒體詢問賴清德關於一例一休政策是否會修法。
賴清德指出，一例一休的政策會調整，當時立法院討論修勞動基準法的出發點是好的，希望保障勞工的權益，不過一例一休政策上路後，雖然保障了勞工的權益，對於資方經營的彈性卻相對變少。
賴清德表示，他在立法院接受質詢時已公開宣示，在總質詢結束後，行政院會提出一個既保障勞工權益又給予資方經營空間的法案版本，朝一個既安全又有彈性的體制發展。
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