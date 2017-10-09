預算中心：技術貿易逆差遽增 受美箝制中央社 (2017-10-09 18:00)
（中央社記者蘇龍麒、廖禹揚台北9日電）立法院預算中心評估報告今天指出，政府逐年增編科技發展支出，但技術貿易逆差持續惡化，顯示國家科技研發與運用未切合產業發展需求，且技術貿易逆差受美國箝制嚴重。
技術貿易逆差是指，台灣經由技術合作、技術授權等方式，購買外國技術的金額，多於銷售至國外技術的金額。科技部官員下午接受中央社記者訪問表示，這可能是因為台灣產業目前仍以商品化或製造設計的部分為主，必須購入國外技術來做進一步的加值行為。
預算中心評估民國107年度中央政府總預算案整體評估報告指出，107年度中央政府總預算案編列科技發展計畫新台幣977億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案174億元、國防科技經費81億元及營業與非營業特種基金228億元，總計1460億元，較上年度增加121億元，增幅9.04%。
評估報告指出，依據科技部全國科技動態調查─統計查詢資料顯示，政府研發經費預算由94年897.44億元，增至104年1150.63億元，增加28.21%，技術貿易逆差由94年454.42億元攀升至104年1248.90億元，增幅達174.83%，政府每年投入鉅額研發經費，卻無法有效改善技術貿易嚴重逆差情勢。
如果依據科學技術統計要覽統計，台灣技術貿易逆差由91年度368億7200萬元，大幅攀升至103年度1293億6100萬元，增幅更達250.83%，台灣仰賴美國技術輸入比率由91年36.26%攀升至103年76.24%，而來自美、日、德3國以外其他國家技術輸入比率，由91年23.56%降至103年8.39%，顯示台灣產業技術受到美國箝制情形日益嚴重，為產業永續發展之警訊，相關機關宜徹底檢討並研謀改善對策。
預算中心評估報告指出，中央政府逐年增編科技發展支出，且全國研發經費占國內生產毛額比率已逾3%，但政府鉅額科學技術研究支出，卻未能發揮領頭羊效益，並契合產業關鍵技術需求，導致我國技術貿易逆差持續加劇，產業發展備受箝制，相關機關應檢討並研擬積極對策，逐步改善技術貿易逆差問題。1061009
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