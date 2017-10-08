遠東商銀遭駭 資安所提3建議防範中央社 (2017-10-08 19:23)
（中央社記者張建中台北8日電）遠東商銀遭駭，資訊工業策進會資安科技研究所建議，可從「情資逆向分析平台」、「共同研發智慧型防禦系統」與「產業資安顧問諮詢」3大產業聯防作為著手，防範資安事件。
遠東國際商業銀行3日發現環球銀行間金融電訊網路(SWIFT)系統異常，事後發現銀行SWIFT系統遭駭客植入惡意程式，並進行遠端轉帳。
資策會指出，越南先鋒銀行與厄瓜多爾銀行過去也都曾傳出在SWIFT系統上遭受網路攻擊事件，據調查，全球約有1/4金融機構曾遭遇資安事件，每次資安事件平均損失近100萬美元。
資策會資安科技所所長林宗男指出，現行資安偵防多倚賴專家經驗，這種防禦方式靠的是個人局部觀察，不但費時費力布建，且待事件發生才後知後覺，這樣的防護方式已很難發揮作用。
此外，金融機構很早就導入資安相關要求與標準，只是業者本身管理發生問題，因而發生資安事件。林宗男建議，業者可透過資安顧問進行資安健診，改善資安體質，降低風險。
至於防禦系統方面，林宗男指出，資安所近年發展人工智慧的防護機制，透過「機器感知弱點探析」、「深度學習威脅防禦」與「資安威脅情蒐研析」3大人工智慧資安技術，發展雲巫獵者CloudOrion等核心技術。
林宗男表示，這將可協助業者做到自動挖掘環境資訊、模型建立與應用，以智慧方式為每個使用者建立獨一無二的「使用者行為模型」，達到儘早發現威脅以降低損害。
資安所還透過自主研發的SecBuzzer情資分析平台，整合全球知名情資來源，以API方式提供產業進行各種情資的逆向分析，再從看似相同的攻擊手法中，找出每個案件最細微的不同防堵對策。
就企業通常防護意識較弱的節點，資安所並透過座談會或相關報告，提供情資分析結果，避免企業在這些部分受到針對性攻擊，將可發揮情資平台的功能，有助強化企業對情資掌握能力。1061008
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