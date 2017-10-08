阿聯酋砸42億 建杜拜沙漠火星模擬城市匯流新聞網 (2017-10-08 18:00)
匯流新聞網記者黃有容 / 綜合報導
有錢的政府可以做什麼？阿聯酋選擇將杜拜打造高科技之城。在超高速鐵路、無人計程「機」隊、區塊鏈應用之後，杜拜還要朝未來科技發展，近日宣布將建造「火星科學城」（Mars Science City），模擬火星環境、研究人類在火星上要怎麼自給自足、維持生活。
阿聯酋宣布，將花1.4億美元（約新台幣42.6億元）打造18萬平方公尺的「火星科學城」。這座城將建在杜拜沙漠中，會被玻璃防護罩罩住，以抵擋沙漠封殺。城市裡將使用杜拜沙漠砂3D列印和熱輻射絕緣物料，模擬火星的艱困環境。
在「火星科學城」建好之後，首批入住的將會是一群研究人員。在為期1年的研究時間裡，研究人員會在城裡試著自給自足、維持生活。這不但可以了解未來人類如果要實現殖民火星，可以依靠哪些方法生存，也能作為地球若遇糧食、水資源、能源等問題時，該如何應對的參考。
「火星科學城」事實上是阿聯酋「火星2117計畫」（Mars 2117 strategy）的一部分，此計畫的目標是在100年後送60萬人到火星居住。除了「火星科學城」，阿聯酋也將成立科學城博物館供年輕學子參觀，了解這系列計畫的進度和研究方式。
消息來源：hindudtan times
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