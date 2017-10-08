AI再創新 可從人臉看生理資訊台灣醒報 (2017-10-08 17:04)
【台灣醒報記者林晏如台北報導】人工智慧將可判斷敗血症病人是否適用大量輸液治療方法，甚至還可以從人臉監測出心跳、性別等訊號。台北醫學大學與麻省理工學院聯手舉辦「2017健康物聯網黑客松」，今年主題為「以健康物聯網進化下一代健康人工智慧」，探討如何應用目前最熱門的AI技術分析生醫大數據，將資料以視覺化方式呈現。讓台灣與國際接軌
北醫大醫學科技學院院長李友專表示，北醫大與MIT聯手舉辦的物聯網黑客松，能充分結合兩校強項，發揮醫療與資訊科技優勢，不僅激發創新，更能讓台灣學生盡早與國際接軌，打開世界觀，為台灣未來的醫療生技產業發展鋪路。
獲得第一名的Lenimentum（拉丁文「治癒」之意）團隊做出「智慧輸液管理決策」，組員林佩蓁本身是急診醫師，由於臨床經驗讓她體認到醫生很需要各種工具輔助，以便作出更精準的醫療判斷。因此與團隊成功研發出利用人工智慧，判斷哪些敗血症病人的身體素質適當，可接受大量輸液的治療方法。
麻省理工學院的學者專家研究想開發這項方法已經10餘年，他們向李友專透露說，沒想到在這幾天的活動中就能有所突破，相當驚喜。表情能透露很多資訊
抱走第二名以及最佳創意獎的Medical Instrument Technology團隊，則是做出應用於醫療急診室的「影像式健康生理訊號量測與人工智慧表情辨識整合系統」，用攝影機高度擷取人臉中的訊號，可藉此分析出心跳、性別、表情，甚至攻擊訊號等資訊。
圖說：Medical Instrument Technology團隊正在自己的作品前，示範如何讓攝影機來分析他們的生理訊號。(photo by林晏如/台灣醒報)
由於時常有病人攻擊醫護人員的案例發生，他們特地設計一個「黑名單」，可以察覺病人的攻擊訊號，讓醫護人員能做些預防措施來保護自身安全，相當特別。用AI推精準醫療
台灣近期在台工智慧發展中，投入很多人力與資金。李友專認為，台灣的醫療比較有機會在國際脫穎而出，「因為我們醫療的大數據特別多、特別精準。將來利用人工智慧推動精準醫療，我想對全民健康福祉都會很有幫助，也可能可以減少一些醫療費用。」
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