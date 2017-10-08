世界太陽能車挑戰賽 澳洲沙漠開跑中央廣播電台 (2017-10-08 16:50)
世界太陽能車挑戰賽(The World Solar Challenge)今天(8日)在澳洲沙漠開跑，共有來自全球42支隊伍參賽，比賽路程穿越澳洲內部，從澳洲位於赤道的北部達爾文市(Darwin)，一直到南部海岸的阿德雷德(Adelaide)，總里程達3,000公里。
參與這場挑戰賽的車輛都是以太陽能為動力，平均時速可達90到100公里，全部賽程可望在1個星期內結束。
目前世界太陽能車挑戰賽的紀錄保持者是由2009年的日本東海大學(Tokai University)創下，穿越澳洲內陸僅花了29小時又49分鐘。
今天展開的穿越澳洲大陸挑戰賽，將先由比利時邦奇動力火車(Punch Powertrain)上場，在比賽前的試跑時間，開了2.97公里花了2分03秒8，換算成平均時速可達83.4公里。
不過，2015年冠軍─荷蘭代爾夫特理工大學(Delft University of Technology)的Nuon隊認為，他們非常有信心可以再度拿下冠軍。
另外，澳洲北領地(Northern Territory)主管旅遊與文化事務的長官摩斯(Lauren Moss)說，北領地政府對這項世界太陽能車挑戰賽贊助25萬澳幣(19萬4,150美元)，凸顯北領地政府要在2030年之前，將可再生能源佔所有能源的比例達到50%的承諾。
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