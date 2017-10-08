匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

Google於本（10）月4日發布了兩個新版本的Google Home，其中Mini的外型大小、價格與亞馬遜（Amazon）的Echo Dot有得拚，而Max則是佔據市場的奢侈品地位，與蘋果（Apple）的HomePod定位類似，而Max、HomePod都將於12月上市。

Google Home Max可以視作Google對蘋果HomePod的回答。HomePod有7個高音喇叭與4吋低音炮，Google Home Max則有2個高音喇叭與2個4.5吋低音喇叭。

HomePodGoogle Home Max

在虛擬助理方面，市場上現在有蘋果的Siri、Google的Assistant以及亞馬遜的Alexa、微軟的Cortana等。

Google在發表會上，宣布Google Assistant獲得大量升級，與Siri相比更具優勢。就像上周亞馬遜在自家發表會上宣布的一樣，可以透過僅僅一個指示，完成多項命令。例如只要和虛擬助理說一聲「早安」，它就會和你報告今天的行程、天氣、煮開水、打開咖啡機，並且為你讀早報等，不過蘋果的Siri尚且沒有這項功能。

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而在智慧音響助理裝置市場也有一席之地的Sonos，卻沒有自己的虛擬助理，完全依賴亞馬遜和Google的助理，Sonos將在明年推出同時內建Alexa和Google Assistant的第一個設備，這有可能會是一場完美的合作，結果如何等到明年就會揭曉。

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在控制方面，Google Home Max和HomePod都聲稱可以根據使用者在房間的位置進行自動調整，獲得最佳的音效等等；Google Home Mini雖然沒有按鈕，但可以輕拍頂部讓它暫停，向左滑或向右滑調整音量，Sonos新推出的Sonos One亦提供了觸控控制功能，與舊的機型相比，語音識別功能也有所提升。

價格上，Google Home Mini的售價為49.99美元，與亞馬遜的Echo Dot相同，因此影響消費者選擇的因素又回到了偏好的虛擬助理以及審美觀上。再來，亞馬遜也在日前推出的Echo Spot，設計上的定位為有視訊影像的鬧鐘，不過價格稍高，來到129.99美元。

Sonos One則是佔據中價位，要價199.99美元，蘋果HomePod則是350美元，當被媒體問到價格是否過於高昂時，蘋果的庫克（Time Cook）顯得自信十足。近日發表的Google Home Max售價更高，要價399.99美元，這些產品構成了高階智慧音響市場。為了刺激消費者購買，Google還推出了購買Google Home Max即贈送一年免費訂閱的YouTube Red，亞馬遜則是在Echo上做了多項搭配與折扣。

消息來源：THE VERGE

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