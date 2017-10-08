（中央社舊金山7日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書（Facebook）表示，將開始人工審查部分廣告，未來鎖定特定族群的廣告，和談論政治、宗教、種族和社會議題的廣告，都將以人工審查方式處理。



美聯社報導，臉書已通知一些廣告商有關這項新「人工審查」的要求，並提醒他們說，投放廣告到臉書時可能會因此有所延遲。



臉書整頓廣告事出有因。一是日前曝光訊息稱，臉書自動廣告程序遭人濫用來散播假新聞，或宣傳引起分歧且充滿仇恨的訊息，例如鎖定曾表達反猶觀點用戶的廣告。臉書對此還出面到過歉。



再來，與俄羅斯一個網路機構有關的廣告於2016年美國大選前後，吸引約1000萬人點閱後，也導致臉書遭美國國會議員拿放大鏡檢視。



美國新聞網站Axios率先報導這項發給廣告商的書面通知。臉書今天證實此消息。（譯者：中央社周莉芳）1061008