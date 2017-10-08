（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體模組廠今年在日本Good Design大獎有不錯斬獲，威剛、創見與十銓3 家公司產品都順利得獎。



日本Good Design大獎已有60年歷史，目的在發掘能夠使生活、社會更加富足的好設計給社會大眾；評選對象涵蓋設計所有領域，每年獲獎數量約1200件，60年來已有4.4萬餘件作品獲獎，影響力歷久不衰。



威剛外接式固態硬碟SD700繼贏得德國iF、紅點設計獎與台北國際電腦展創新設計獎後，再獲得日本Good Design大獎。



威剛SD700重僅75克，並具IP68最高等級防水、防塵，不僅可完全防止灰塵侵入，浸入超過1.5公尺深的水中長達60分鐘，也能滴水不進，同時採用最新3D儲存型快閃記憶體(NAND Flash)。



創見則是以M.2固態硬碟(SSD)外接盒CM42獲得日本Good Design大獎，創見並已連續3年贏得Good Design大獎。



創見的CM42是專為M.2 SATA SSD而設計，只要6個安裝步驟，使用者就能輕鬆將替換下來的M.2 SATA SSD ，化身為方便攜帶的USB3.1 Gen 1的行動硬碟，聰明再利用。



十銓是以旗下電競品牌T-FORCE的高階記憶體XTREEM獲得Good Design大獎；XTREEM不僅效能創下5280MHz世界超頻新紀錄，獨特溝槽設計，並可增加散熱面積，提高散熱效率。1061008