匯流新聞網記者黃有容 / 綜合報導

Netflix的臺灣訂戶們還沒有經歷過訂閱方案漲價，不過可能很快，臺灣也會受到調價影響了！Netflix正式公布，從11月起確定調整標準方案和高級方案訂閱價，初步只在美國實行，調漲幅度最高達16%。

為了在網路串流媒體中殺出一條血路，Netflix近期不斷投資獨家電視劇集、電影內容，同時也開始建立質量兼具的口碑。Netflix在2018年決定繼續投資內容，原先表示將準備60億美元資金，不過，最近內容總監Ted Sarandos透露，明年相關預算再加碼，已經接近70億美元。

這些預算從哪裡來？Netflix要維持無廣告、高畫質的優質內容，訂戶必須要多付出一些。Netflix也公布，將從11月起漲價：標準方案從現在的9.99美元（約新台幣300元）漲至10.99美元（約新台幣330元）；高級方案則從11.99美元（約新台幣360元）調到13.99美元（約新台幣420元）。選擇基本方案的訂戶價格將不變，維持在7.99美元（約新台幣270元）。

Netflix將會從10月19日起，依據每位訂戶的到期日順序，在調整價格30天前以電子郵件通知訂戶：下次收費起即將漲價。

在這次之前，標準方案的訂閱價曾在2014年從7.99美元調到8.99美元、又在2015年底漲至現在的9.99美元。而Netfflix於2016年初在臺灣啟用服務時，已經是調整後的訂閱價錢。這次調漲，全球服務區很可能都會跟進，只是Netflix還沒有給出其他地區的調價確切時程表。

消息來源： Mashable

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