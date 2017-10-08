當地時間10月8日早上7點半（日期:10月8日晚20點半），第40屆芝加哥馬拉松就將鳴槍起跑。這是2017年進行的第五項馬拉松大滿貫賽事，同時也是從今年早些時候的倫敦馬拉鬆開始的第十一屆世界馬拉松大滿貫（WMM）系列賽的第四站。在這裏，衛冕冠軍阿貝爾-基魯伊將向成為芝馬歷史上第六位男子兩連冠發起衝擊。

不過，今年男子方面高手如雲，世界紀錄保持者丹尼斯-基梅托將領銜參賽。作為2013年的芝馬冠軍，他所創造的2小時3分45秒的賽道紀錄至今無人打破——這個成績目前也排在歷史最佳成績的並列第六位。而他目前依然是唯一在正式比賽中跑進2小時3分的選手。

儘管如此，當所有選手在周日一早站上起跑線時，基梅托的很多競爭對手都不會被他所嚇倒。自2014年以來，他只參加了四場比賽，其中兩場沒能完賽，而這期間他的最好成績也只是2015年倫敦馬拉松獲得第三名時跑出的2小時5分50秒。

去年，他僅以2小時11分44秒的成績在倫馬上獲得了第11名，而在今年早前進行的波士頓馬拉松上他又因傷被迫退賽。因此，33歲的肯亞人在本周末的表現仍然是個變數。

一個更強大的競爭者可能會是斯坦利-比沃特。他曾在2015年贏得過紐約馬拉松，去年在倫馬，他以2小時3分51秒落後凱內尼薩-貝克勒獲得亞軍，這一成績也使得他成為參加本屆芝馬成績第二好的男選手。

接下來是衣索比亞選手費伊薩-利萊薩，他曾在去年的里約奧運會上以2小時4分52秒獲得銀牌。儘管他今年參加的唯一一項馬拉松賽事成績非常差——他以2小時14分12秒獲得倫馬第12名——但在備戰芝馬時，他表現出了非常強勁的表現，在「大北跑（Great North Run）」半程馬拉松項目上以1小時1分32秒獲得第三名。

而對美國觀眾而言，本土希望都寄托在了去年裡約奧運會馬拉松銅牌得主加倫-拉普身上——他當時的成績是2小時9分58秒，這個時間並不能完全反映出他的真實實力。2012年倫敦奧運會的萬米銀牌得主，去年直接過渡到了馬拉松項目，他在美國馬拉松奧運選拔賽上跑出2小時11分13秒而奪冠。

在今年早前進行的波士頓馬拉松上，他差一點兒就獲得了勝利——他僅落後肯亞選手傑弗里-基魯伊21秒獲得亞軍，而後者又在8月份的倫敦世錦賽上獲得了冠軍。此前，拉普就已經展現出並不會被高溫過分打擾的特點，而在目前預計賽時將是陽光普照的條件下，他將確保緊跟東非軍團。

其他需要被考慮的人還包括衣索比亞的西塞-雷馬（Sisay Lemma，最好成績2小時5分16秒）、肯亞的伊齊基爾-切比伊（Ezekiel Chebii）和伯納德-基普耶戈（Bernard Kipyego）（他們倆的成績都在206）。切比伊在今年的琵琶湖馬拉松上，在大風條件下以2小時9分06秒獲得了冠軍，而基普耶戈則是兩次阿姆斯特朗馬拉松冠軍，個人最好成績是在2015年的比賽中跑出的2小時6分19秒的奪冠成績。

厄利垂亞選手澤森內-塔德塞可能在最近幾年的多次嘗試中都沒能掌控好馬拉松的節奏——他的最佳合法成績是2小時10分41秒——但他在今年早些時候耐克跑進2小時嘗試中跑出了2小時6分51秒，這也顯示他一定的實力。

（月光）