當地時間10月8日早上7點半（日期:10月8日晚20點半），第40屆芝加哥馬拉松就將鳴槍起跑。在這項金標賽事中，女子衛冕冠軍弗洛倫斯-基普拉加特將向該項賽事的首位三連冠發起衝擊。

與高手如雲、開放性強的男子方面不同，女子方面一開場就要上演雙雄會——作為全世界僅有的三位跑進2小時18分的女選手之一，蒂魯內什-迪巴巴將成為肯亞人最強有力的競爭者。

衣索比亞姑娘的職業生涯無比輝煌：三枚奧運會金牌、六枚世錦賽獎牌（五金一銀）以及現女子5000米世界紀錄保持者（14分11秒15）。除此之外，她的兩場馬拉松表現也令人印象深刻：2014年，在倫敦，她以2小時20分35秒的成績在個人馬拉松首秀中獲得第三名，而在今年早些時候，她在自己的第二場馬拉松中就跑出了2小時17分56秒——這個成績使她成為了在這個距離上有史以來跑得第三快的女選手。

我們最近一次看到迪巴巴，是她在倫敦田徑世錦賽上憑藉智慧和速度獲得了10000米的銀牌。如果一切順利的話，她應該是個非常可怕的競爭對手。

然而肯亞的基普拉加特或許也是她能遇到的最強的對手。30歲的衛冕冠軍2011年上演了個人馬拉松首秀。從那以後，她已經成為很多馬拉松賽事領獎台的常客，並且在柏林和芝加哥都獲得過冠軍。去年，她以2小時21分32秒奪冠，領先獲得亞軍的同胞埃德娜-基普拉加特將近2分鐘。而她對這條賽道的了解程度，無疑將成為她在比賽中對抗迪巴巴的法寶。

除了她們二人的正面交鋒之外，本土的希望將留給喬丹-哈塞（Jordan Hasay）。26歲的美國姑娘在早前的波士頓馬拉松上以2小時23分的成績完成了自己漂亮的首秀，而最近，她在費城搖滾半程馬拉松上以1小時10分42秒獲得了第三名。

由於芝加哥的賽道比波士頓的起伏要小得多，因此哈塞似乎準備在此向個人最好成績和領獎台發起衝擊。然而，肯亞的瓦倫蒂娜-基普凱特和布里吉特-科斯蓋（Bridgid Kosgei）將會使這一計劃變得不那麼容易。科斯蓋的個人最好成績能達到224，而基普凱特則是阿姆斯特朗馬拉松的前冠軍得主，她的成績是2小時23分02秒。

（月光）