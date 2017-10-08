日期:10月8日凌晨，在芬蘭埃斯波舉行的2017-2018賽季國際滑聯花樣滑冰挑戰賽系列賽芬蘭杯的比賽中，中國名將金博洋以252.60分奪得男子單人滑冠軍。華裔新秀周知方和美國名將立邦分獲亞軍和第三名。

短節目：金博洋深情演繹《卧虎藏龍》 四周跳失誤排次席

金博洋短節目的音樂來自於電影《卧虎藏龍》，前半段音樂舒緩、深情，金博洋的動作不急不緩，舉手投足之間很好地詮釋了音樂主題。開場的勾手四周跳落冰重心有些低，險些單手扶冰，但依然接上了后外點冰三周跳。隨後的跳接燕氏旋轉速度快、姿態比較難，阿克塞爾三周跳又高又遠，落冰伸展自如。在音樂進入快板以後，他顯得略有些急，后外點冰四周跳準備不夠充分，起跳高度不足，導致落冰摔倒且周數不足。

隨後的換足蹲轉也略倉促，定級只有三級。即使這樣，他依然在鼓點出來時進入接續步，在節奏鮮明的鼓點伴奏下，他的轉體、步法銜接快速、動作乾脆有力，很好地表達了武俠風格。這套節目儘管有一個大失誤，但跳躍難度高，得到了87.15分（技術分48.72分/節目內容分39.43分），排在第二位。

俄羅斯選手科爾亞達整套節目完成得比較乾淨，預計中的勾手四周跳只完成三周，后外點冰四周跳接后外點冰三周連跳出色地完成，整套節目滑行流暢、表演到位，得到了90.45分（技術分49.93分/節目內容分40.52分）列在第一位。美國名將立邦同樣乾淨地完成了整套節目，因難度較低，以83.60分排在第三位。美國華裔新秀周知方的勾手四周跳和阿克塞爾三周跳落冰都出現了失誤，以76.10分排在第六位。

自由滑：周知方出色完成四周跳排頭名

金博洋的自由滑音樂來自於電影《星球大戰》，拿出了四個四周跳及兩個阿克塞爾三周跳的高難度跳躍配置。開場輕鬆地完成了勾手四周跳，落冰伸展自如、流暢滑出，但隨後的后內結環四周跳落冰摔倒且周數不足。接下來的夾心跳第三跳后內結環三周跳只完成一周。中段音樂比較歡快，他的舞蹈輕鬆而俏皮，與觀眾和裁判輕鬆互動。後半段的后外點冰四周跳接后外點冰三周連跳落冰摔倒且第一跳周數不足，接下來的勾手三周跳接后外點冰三周連跳第二跳也出現了周數不足。

其他的旋轉、步法都比較輕鬆地完成。因出現兩次摔倒，多少影響了節目的完整性、與音樂的配合，節目內容分只得到77.02分。技術難度高，但兩次摔倒、一次跳空和幾次周數不足，技術分得到90.43分，以165.45分排在自由滑的第三位。兩套節目總分252.60分奪得冠軍。

周知方的發揮相當出色，完成了四種四周跳，除了勾手四周跳落冰單手扶冰外，另外三種四周跳都完成得相當出色。可惜後半段的阿克塞爾三周跳跳空，夾心跳落冰翻身且險些單手扶冰，技術分得到97.97分，因滑行技術略有欠缺且剛升入成年組，節目內容分只得到75.94分，以173.91分排在自由滑的第一位，兩套節目總分250.01分獲得亞軍。

立邦整套節目表現力強、柔韌性極佳，但只有一個四周跳，技術難度不高。開場的勾手四周跳落冰摔倒且周數不足，後半段的阿克塞爾三周跳落冰翻身。因表演能力強，節目內容分得到85.34分，技術難度比較低，技術分得到81.85分，自由滑得分166.19分排在第二位，兩套節目總分249.88分獲得第三名。科爾亞達的勾手四周跳摔倒，后內結環四周跳只完成三周，阿克塞爾三周跳跳空，接續步摔倒，最後一個跳接蹲轉浮足擦冰，只旋轉一周就以失敗告終。因技術失誤太多，技術分只得到78.63分，但即使失誤這麼多，節目內容分依然給了他81.42分，自由滑得分158.05分排在第五位，兩套節目總分248.50分獲得第四名。

另一名中國選手李唐續因技術難度較低，以112.83分排在自由滑的第13位，以兩套節目總分173.60分獲得第13名。

（天明）