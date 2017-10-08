據西班牙媒體《每日體育報》的消息，內馬爾正在為巴黎聖日耳曼招兵買馬，他的下一步計劃就是遊說桑切斯在2018年夏天加盟巴黎聖日耳曼。

阿森納大腿目前的合同將於2018年到期，他沒有跟阿森納完成續約，有很多俱樂部都希望簽下他。因為內馬爾的存在，巴黎聖日耳曼目前站在了領先的位置。

來自英國媒體的消息，瓜迪奧拉執教的曼城對桑切斯感興趣，甚至開出了2200萬歐元的年薪。（Bob）