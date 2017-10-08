10月7日，19歲的摩納哥籍車手查爾斯-勒克萊爾加冕2017 FIA F2錦標賽年度冠軍，這位來自法拉利青訓營的車手領先優勢巨大，提前一站加冕。

今年以來，勒克萊爾已經代表索伯車隊參加了F1大獎賽的周五練習賽，他也是明年索伯正式車手的熱門候選。索伯已經與引擎供應商法拉利續約，幫助法拉利培養車手是合作的一部分。

2017 FIA F2錦標賽積分榜：

（新浪賽車/Swift）