勒克萊爾加冕2017 FIA F2冠軍 法拉利青訓出品北京新浪網 (2017-10-08 12:41)
10月7日，19歲的摩納哥籍車手查爾斯-勒克萊爾加冕2017 FIA F2錦標賽年度冠軍，這位來自法拉利青訓營的車手領先優勢巨大，提前一站加冕。
今年以來，勒克萊爾已經代表索伯車隊參加了F1大獎賽的周五練習賽，他也是明年索伯正式車手的熱門候選。索伯已經與引擎供應商法拉利續約，幫助法拉利培養車手是合作的一部分。
2017 FIA F2錦標賽積分榜：
（新浪賽車/Swift）
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